В Самарской области прожиточный минимум на 2023 год составит 13 513 рублей

В Самарской области установлена цифра прожиточного минимума на душу населения в 2023 году - 13 513 рублей. Постановление регионального правительства опубликовано в четверг, 22 декабря.

Для трудоспособного населения в наступающем году прожиточный минимум установлен в размере 14 729 рублей, для детей и пенсионеров соответственно 13 108 и 11 621 рубль.

Напомним, что согласно изменениям в федеральном законодательстве, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с ее величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, увеличится на 3,28%, или на 456 рублей.

Эта сумма рассчитана исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.