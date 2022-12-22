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Сотрудников Самарского филиала "Т Плюс" отметили наградами Минэнерго России

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двенадцать сотрудников Группы "Т Плюс" в Самарском регионе получили награды министерства энергетики РФ. Они отмечены ведомством за большой вклад в развитие энергетической отрасли.

В частности, Благодарность от Минэнерго РФ получили аппаратчик химводоочистки Самарской ГРЭС Лариса Максимова, начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ ВАЗа Андрей Тумаков, старший мастер по ремонту оборудования Тольяттинской ТЭЦ Владимир Мингалев и главный специалист офиса продаж и обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в г. Тольятти Светлана Тевелева.

Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Самарской ГРЭС Юрий Абашин удостоен звания "Почетный энергетик".

Еще семь сотрудников "Т Плюс" получили Почетную грамоту Минэнерго РФ. Наградой отмечены заместитель начальника района тепловых сетей (РТС) № 5 ПТС Алексей Кутейников, слесарь по обслуживанию тепловых сетей РТС № 2 ПТС Виталий Иванов, мастер аварийно-восстановительной бригады оперативно-диспетчерской службы (ОДС) Тольяттинских тепловых сетей Рустем Були, начальник смены котлотурбинного цеха Сызранской ТЭЦ Виктор Мязин, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей аварийно-восстановительной бригады ОДС Сызранских тепловых сетей Игорь Климкин, инженер по наладке и испытаниям участка высоковольтных испытаний Новокуйбышевской ТЭЦ-1 Елена Казакова и начальник управления технической инспекции Самарского филиала Инна Эльменкина.

Также в День энергетика коллектив регионального филиала компании поздравил с профессиональным праздником губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В этом году энергосистеме региона исполняется 90 лет. Самарские энергетики могут по праву гордиться своей историей. Вы достойные продолжатели традиций, заложенных прошлыми поколениями профессионалов. Ваш ежедневный труд мы видим во всем: в бесперебойной работе предприятий, объектов социальной инфраструктуры, транспорта, промышленности, в комфорте в домах жителей региона", — говорится в поздравительном письме.

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