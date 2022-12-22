Экс-сотрудник МЧС, задержанный ФСБ, пытается выйти на волю

Суд Самарской области рассмотрит жалобу адвоката бывшего сотрудника МЧС Евгения Попова. Он требует смягчить экс-спасателю меру пресечения.

"Жалобу рассмотрят 29 декабря, в 10:00", — рассказали в суде.

Напомним, Попов и его коллега Дмитрий Дерябин стали знаменитостями федерального масштаба, о них сообщали несколько российских СМИ. Дерябин занимал должность начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области.

По версии следствия, Дерябин, который работал по Советскому району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно дать взятку 70 тыс. рублей. Предприниматель платить не захотел и нашел подрядчика для устранения нарушений. Однако Дерябин заявил подрядчику, что тот должен отдать 10% от суммы за одобрение работ.

В отношении Дерябина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Но история получила неожиданное продолжение. Как только Дерябина "взяли", к потерпевшему представителю фирмы, с которой требовали денег, пришел другой сотрудник МЧС. По версии следствия, это был Евгений Попов, он занимал аналогичную дерябинской должность, только по Промышленному району. Предполагается, что Попов потребовал уже 180 тысяч. В отношении второго МЧСника тоже возбудили уголовное дело.