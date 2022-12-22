В четверг, 22 декабря, состоялась пресс-встреча, посвященная арт-проекту Samara Ground - 2022, в которой приняли участие заместитель вице-губернатора, руководителя представительства Самарской области в Москве Александр Васильев, художники Илья Робе, Денис Вертиго, Вася Басё, Дмитрий Пирог и участники проекта, которые помогали в организации и проведении Samara Ground в прошлые годы.

Фестиваль "Samara Ground - Самарская земля" в 2022 году решили сделать экспериментальным. Работы художников разместили на рекламных носителях: билбордах, диджитал-носителях на улице и в общественном транспорте - всего более 200 поверхностей. Так организаторы решили объединить современное искусство с социальной рекламой.

"В Самаре и области с трепетом относятся к лету, весне и ранней осени, когда проходит наибольшее количество знаковых событий. А мы решили в этот раз сделать что-то хорошее и доброе еще и зимой. Мне кажется, что проект себя оправдывает, потому что человек может увидеть искусство там, где не ожидает. Наш арт-эксперимент направлен на улучшение качества городской среды, в которой мы живем, на развитие художественной среды не только Самарской области, но и всей России. На участие в проекте в этом году заявились сотни художников со всей России, которые прислали более 600 работ", - рассказал Александр Васильев.

Он также отметил, что реализовать проект получилось благодаря совместной работе большого количества людей на разных уровнях: "Вообще ничего не получилось бы без участия губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он поддерживает все новое и современное - все, у чего есть будущее. Активно содействовало и региональное министерство культуры, правительство Самарской области. Администрация городского округа Самары также оказала нам поддержку".

После завершения проекта в январе 2023 года все работы передадут администрации города. В перспективе жители и гости Самары, возможно, смогут увидеть их не только на билбордах, но и в парках, на выставках. А летом 2023 года организаторы планируют масштабировать традиционный летний формат арт-проекта с росписью фасадов на несколько городов Самарской области, а также превратить Samara Ground в урбан-фестиваль с участием скейтеров, роллеров, режиссеров кино и музыкантов.

Работы уже можно видеть на улицах Самары. Например, произведения самарского художника Дениса Вертиго. Среди авторов - как известные на весь мир художники, так и молодые участники, в том числе и из Самарской области, для которых Samara Ground может стать стартовой площадкой для развития.

По словам известного автора Ильи Робе, который будет создавать свою работу прямо во время фестиваля, у проекта много возможностей, и он может и должен развиваться.

"Для меня, как для уличного экспериментатора, проект этого года - не совсем обычный формат. Стрит-арту в последнее время уделяется много внимания. Стены и муралы есть на всех фестивалях. Да и вообще муралов в городах стало много. А искусство на билбордах, светящихся рекламных кубах и стенах по-новому играет со зрителем. Больше людей обращают на это внимание. Что касается моих работ для фестиваля, то так как я больше привык рисовать руками на какой-то поверхности, готовить работы для этого проекта помогала мне жена", - рассказал Денис Вертиго.

Еще один участник встречи, художник Вася Басе, отметил перспективность эксперимента этого года: "Самара первой сделала такой проект, вывела стрит-арт в другую плоскость. Город может накопить целую коллекцию работ и возить их по другим регионам. Это история про то, что фестиваль заходит в новую рекламную среду. Щиты находятся в тех местах, где много людей, где человек их увидит. Обычно у рекламы проблема - визуал. Когда фестиваль запускает художника в эту плоскость, город и пространство становятся чище и визуально, и энергетически".