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Культура

Фестиваль "Samara Ground - Самарская земля" станет экспериментальным

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 22 декабря, состоялась пресс-встреча, посвященная арт-проекту Samara Ground - 2022, в которой приняли участие заместитель вице-губернатора, руководителя представительства Самарской области в Москве Александр Васильев, художники Илья Робе, Денис Вертиго, Вася Басё, Дмитрий Пирог и участники проекта, которые помогали в организации и проведении Samara Ground в прошлые годы.

Фестиваль "Samara Ground - Самарская земля" в 2022 году решили сделать экспериментальным. Работы художников разместили на рекламных носителях: билбордах, диджитал-носителях на улице и в общественном транспорте - всего более 200 поверхностей. Так организаторы решили объединить современное искусство с социальной рекламой.

"В Самаре и области с трепетом относятся к лету, весне и ранней осени, когда проходит наибольшее количество знаковых событий. А мы решили в этот раз сделать что-то хорошее и доброе еще и зимой. Мне кажется, что проект себя оправдывает, потому что человек может увидеть искусство там, где не ожидает. Наш арт-эксперимент направлен на улучшение качества городской среды, в которой мы живем, на развитие художественной среды не только Самарской области, но и всей России. На участие в проекте в этом году заявились сотни художников со всей России, которые прислали более 600 работ", - рассказал Александр Васильев.

Он также отметил, что реализовать проект получилось благодаря совместной работе большого количества людей на разных уровнях: "Вообще ничего не получилось бы без участия губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он поддерживает все новое и современное - все, у чего есть будущее. Активно содействовало и региональное министерство культуры, правительство Самарской области. Администрация городского округа Самары также оказала нам поддержку".

После завершения проекта в январе 2023 года все работы передадут администрации города. В перспективе жители и гости Самары, возможно, смогут увидеть их не только на билбордах, но и в парках, на выставках. А летом 2023 года организаторы планируют масштабировать традиционный летний формат арт-проекта с росписью фасадов на несколько городов Самарской области, а также превратить Samara Ground в урбан-фестиваль с участием скейтеров, роллеров, режиссеров кино и музыкантов.

Работы уже можно видеть на улицах Самары. Например, произведения самарского художника Дениса Вертиго. Среди авторов - как известные на весь мир художники, так и молодые участники, в том числе и из Самарской области, для которых Samara Ground может стать стартовой площадкой для развития.

По словам известного автора Ильи Робе, который будет создавать свою работу прямо во время фестиваля, у проекта много возможностей, и он может и должен развиваться.

"Для меня, как для уличного экспериментатора, проект этого года - не совсем обычный формат. Стрит-арту в последнее время уделяется много внимания. Стены и муралы есть на всех фестивалях. Да и вообще муралов в городах стало много. А искусство на билбордах, светящихся рекламных кубах и стенах по-новому играет со зрителем. Больше людей обращают на это внимание. Что касается моих работ для фестиваля, то так как я больше привык рисовать руками на какой-то поверхности, готовить работы для этого проекта помогала мне жена", - рассказал Денис Вертиго.

Еще один участник встречи, художник Вася Басе, отметил перспективность эксперимента этого года: "Самара первой сделала такой проект, вывела стрит-арт в другую плоскость. Город может накопить целую коллекцию работ и возить их по другим регионам. Это история про то, что фестиваль заходит в новую рекламную среду. Щиты находятся в тех местах, где много людей, где человек их увидит. Обычно у рекламы проблема - визуал. Когда фестиваль запускает художника в эту плоскость, город и пространство становятся чище и визуально, и энергетически".

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Джон Браво 11 января 2022 13:07 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти

Джон Браво 11 января 2022 13:04 Шлем за 120 тысяч, самарский лоурайдинг и любовь к городу: интервью с аэрографом Егором Бережным

Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.

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