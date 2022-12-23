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Суды Происшествия

В Самаре начали суд о взятке 3 млн руб. для наркополицейского

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Советского района Самары начал рассматривать уголовное дело местного жителя Дениса Тимофеева. Мужчину подозревали в торговле наркотиками, а потом еще и во взяточничестве.

Как считают следователи, история началась в июне 2022 года. Тогда Тимофеев приобрел крупную партию мефедрона. Согласно материалам дела, позже он решил перепрятать наркотик. Мужчина шел по улице с кульком, в котором было не менее 614 г вещества. Но около дома № 16 на ул. Балаковской Тимофеева задержали полицейские. После этого квартиру задержанного обследовали и изъяли около 10 кг мефедрона. Действия Тимофеева подпадали под статью УК РФ о незаконном покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Тимофеева доставили в отдел УНК ГУ МВД по Самарской области на ул. Ерошевского, 4 для дальнейшей проверки. Но тут, как считают следователи, мужчина решил откупиться. Он обратился к заместителю начальника одного из отделов УНК и предложил ему 3 млн руб. за то, чтоб забыть "неприятную историю". Впрочем, полицейский написал рапорт о том, что его склоняют к коррупции. Позже работник МВД также поучаствовал в оперативном эксперименте.

Тимофеев же уже во время оперативного эксперимента, позвонил знакомому и попросил в долг 3 миллиона. Приятель ответил, что прям сейчас может дать 25 тыс. евро, что на тот момент равнялось 1,3 млн рублей. Дальше знакомый передал деньги своему водителю, который должен был привезти их в отдел по борьбе с наркотиками. Водитель, не зная, что за деньги и зачем он их везет, доставил сверток Тимофееву. Предполагается, что 1,3 млн должны были стать лишь первой частью взятки. А остальное, якобы довезли бы позже.

"По версии следствия, таким образом подозреваемый своими умышленными действиями совершил еще и преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ, то есть дачу взятки в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает, в том числе, реальное лишение свободы. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и сейчас материалы рассматривает суд", — рассказали в прокуратуре Советского района Самары.

Предполагается, что суд может вынести решение в начале 2023 года.

Гид потребителя

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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