Два кандидата на пост главы Самары не смогли доказать отсутствие судимости

Конкурсная комиссия не допустила до очного собеседования двух кандидатов на пост главы Самары, не сумевших представить справки об отсутствии судимости, сообщает "КП-Самара".
Речь идет о безработном философе Сергее Трухановиче и безработном инженере Юрии Безбородове. Поэтому голосованием комиссии допустили до конкурса 13 человек.
Сомнения также вызвала кандидатура Ильдара Яндулина, который, как выяснилось, не представил справку о доходах малолетнего сына. Он пояснил, что у него сложились плохие отношения с женой, поэтому он не смог получить справку. Комиссия засомневалась, платит ли он алименты, но кандидат доказал, что выплаты производит регулярно.
Напомним, заседание конкурсной комиссии проходит в Самаре в пятницу, 23 декабря. Заявки на участие подали 15 кандидатов, в том числе действующий мэр областной столицы Елена Лапушкина.
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