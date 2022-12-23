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Муниципалитеты Власть и политика

Два кандидата на пост главы Самары не смогли доказать отсутствие судимости

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Конкурсная комиссия не допустила до очного собеседования двух кандидатов на пост главы Самары, не сумевших представить справки об отсутствии судимости, сообщает "КП-Самара".

Речь идет о безработном философе Сергее Трухановиче и безработном инженере Юрии Безбородове. Поэтому голосованием комиссии допустили до конкурса 13 человек.

Сомнения также вызвала кандидатура Ильдара Яндулина, который, как выяснилось, не представил справку о доходах малолетнего сына. Он пояснил, что у него сложились плохие отношения с женой, поэтому он не смог получить справку. Комиссия засомневалась, платит ли он алименты, но кандидат доказал, что выплаты производит регулярно.

Напомним, заседание конкурсной комиссии проходит в Самаре в пятницу, 23 декабря. Заявки на участие подали 15 кандидатов, в том числе действующий мэр областной столицы Елена Лапушкина.

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