Стала известна дата перехода Владимира Сычевого в "Крылья"

Президент оренбургского клуба Василий Еремякин рассказал, когда форвард станет игроком самарцев, пишет sport24.ru.

"Мы обменялись с "Крыльями Советов" письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Мы договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком "Крыльев Советов", — сказал Еремякин.

Напомним, сумма трансфера нападающего составила 100 млн рублей.