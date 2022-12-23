Стала известна дата перехода Владимира Сычевого в "Крылья"

Президент оренбургского клуба Василий Еремякин рассказал, когда форвард станет игроком самарцев, пишет sport24.ru.
"Мы обменялись с "Крыльями Советов" письмами о переходе Владимира Сычевого в стан самарского клуба. Мы договорились о дате трансфера — 5 января сделка будет завершена и Владимир Сычевой станет игроком "Крыльев Советов", — сказал Еремякин.
Напомним, сумма трансфера нападающего составила 100 млн рублей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?