В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова

В субботу, 24 декабря, в 18:00 пройдет праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова.

Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей, подростков, а также молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки.

В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу и спеть со всеми традиционную рождественскую песню "Тихая ночь".

В воскресенье, 25 декабря, в 12:00 состоится праздничное Рождественское богослужение с участием хора в сопровождении органа.

"Каждый год в ночь с 24 на 25 декабря католики и лютеране отмечают праздник Рождества Христова. Это одно из важнейших событий христианской церкви. Весь декабрь ознаменован ожиданием этого праздника - это время Адвента, время размышлений и надежды. В это время проводится тщательная уборка, украшается не только елка, но и окна, двери, плетется адвентский венок, на котором установлены свечи. Число их зависит от размера венка. Их может быть 24, тогда зажигается каждый день новая свеча, если их 4, то каждое воскресенье зажигается на одну свечу больше как символ того, что Иисус - Свет мира приходит к людям. Каждый год Лютеранская кирха Самары открывает свои двери, приглашая на мероприятия предрождественского и рождественского времени", - рассказала пастор евангелическо-лютеранских общин Самарской области Ольга Темирбулатова.

Мероприятия пройдут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева 115/117, тел:+7(846)3321566. Вход свободный.