Сельское МП из Самарской области раздавало деньги фиктивным подрядчикам

Приволжский районный суд вынес приговор двоим бывшим директорам МП и предпринимателю. Их обвиняли в растрате и пособничестве в растрате. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее сотрудники МУП сельского поселения Хворостянка "МИР" в рамках муниципального контракта полностью выполнили прокладку трассы холодного водоснабжения и очистили трубы водоотведения.

Позже руководство муниципального предприятия заключило четыре фиктивных договора подряда на уже выполненные работы с двумя индивидуальными предпринимателями, один из которых — супруга директора. Так, с сентября по ноябрь 2021 г. фиктивные подрядчики получили 369 тыс. рублей.

Следствие считало, что перечисленные бюджетные средства присвоили должностные лица МП.

В результате суд назначил троим подсудимым от полутора до двух с половиной лет условно с испытательными сроками от года до полутора лет. Приговор еще не вступил в законную силу.