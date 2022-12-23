Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" победили в отраслевой Спартакиаде

Команда ПАО "Т Плюс" заняла I общекомандное место в Спартакиаде, посвященной Дню энергетика. Организатором спортивного мероприятия стал Самарский государственный технический университет.
В Спартакиаде принимали участие коллективы 6 предприятий энергетики и профильных учебных заведений: Т Плюс, ОДУ Средней Волги, Россети, Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева, а также двух факультетов СамГТУ — ТЭФ (теплоэнергетический) и ЭТФ (электротехнический). Энергетики соревновались в четырех видах спорта — футболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах.
По итогам игр, проходивших в корпусах СамГТУ, I общекомандное место заняла сборная Самарского филиала "Т Плюс". II место за студентами теплоэнергетического факультета, III место — за сборной Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа