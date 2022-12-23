Сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" победили в отраслевой Спартакиаде

Команда ПАО "Т Плюс" заняла I общекомандное место в Спартакиаде, посвященной Дню энергетика. Организатором спортивного мероприятия стал Самарский государственный технический университет.

В Спартакиаде принимали участие коллективы 6 предприятий энергетики и профильных учебных заведений: Т Плюс, ОДУ Средней Волги, Россети, Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева, а также двух факультетов СамГТУ — ТЭФ (теплоэнергетический) и ЭТФ (электротехнический). Энергетики соревновались в четырех видах спорта — футболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах.

По итогам игр, проходивших в корпусах СамГТУ, I общекомандное место заняла сборная Самарского филиала "Т Плюс". II место за студентами теплоэнергетического факультета, III место — за сборной Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.