Сергей Пиняев объявил об уходе из "Крыльев Советов"

Полузащитник Сергей Пиняев уходит из "Крыльев Советов". Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на свой странице во "Вконтакте".
18-летний футболист пришел в самарскую команду в июле 2021 году. Он является одним из самых перспективных российских игроков.
О своем окончательном решении Пиняев сообщил губернатору в телефонном разговоре. "Было очень тяжело, пришлось сделать такой выбор. Душа лежит и к городу, и к команде, и к болельщикам", — сказал футболист.
"Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру", — пожелал Сергею Пиняеву губернатор.
Напомним, ранее появлялась информация, что Пиняева, а также нападающего Максима Глушенкова у "Крыльев" выкупает московский "Локомотив". Самарский клуб, чтобы закрыть позицию, уже договорился о трансфере форварда Владимира Сычевого из "Оренбурга".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?