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Футбол Спорт

Сергей Пиняев объявил об уходе из "Крыльев Советов"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник Сергей Пиняев уходит из "Крыльев Советов". Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на свой странице во "Вконтакте".

18-летний футболист пришел в самарскую команду в июле 2021 году. Он является одним из самых перспективных российских игроков.

О своем окончательном решении Пиняев сообщил губернатору в телефонном разговоре. "Было очень тяжело, пришлось сделать такой выбор. Душа лежит и к городу, и к команде, и к болельщикам", — сказал футболист.

"Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру", — пожелал Сергею Пиняеву губернатор.

Напомним, ранее появлялась информация, что Пиняева, а также нападающего Максима Глушенкова у "Крыльев" выкупает московский "Локомотив". Самарский клуб, чтобы закрыть позицию, уже договорился о трансфере форварда Владимира Сычевого из "Оренбурга".

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