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Футбол Спорт

Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой перешел в "Крылья Советов"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" официально заявили о подписании контракта с лучшим бомбардиром РПЛ Владимиром Сычевым.

Футболист подписал контракт с клубом на три с половиной года и будет выступать под фамилией Писарский.

Сычевой родился в Симферополе. Он выступал за "Крымтеплицу", потом за омский "Иртыш" и "Оренбург". В текущем сезоне РПЛ Сычевой является лучшим бомбардиром Чемпионата — он забил 14 голов в 15 матчах. Также на его счету две голевые передачи.

"Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в "Крылья" — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей", — сказал гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

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