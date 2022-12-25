Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой перешел в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" официально заявили о подписании контракта с лучшим бомбардиром РПЛ Владимиром Сычевым.

Футболист подписал контракт с клубом на три с половиной года и будет выступать под фамилией Писарский.

Сычевой родился в Симферополе. Он выступал за "Крымтеплицу", потом за омский "Иртыш" и "Оренбург". В текущем сезоне РПЛ Сычевой является лучшим бомбардиром Чемпионата — он забил 14 голов в 15 матчах. Также на его счету две голевые передачи.

"Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в "Крылья" — это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей", — сказал гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.