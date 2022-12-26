Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей

Стоимость проекта реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького снизилась с 5 до 3,5 млрд рублей. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал директор театра Сергей Филиппов.

"На самом деле первоначально эта цифра зашкаливала за 5 млрд рублей. Понятно, что сумма очень большая - в областном бюджете таких денег нет. Поэтому последовало решение скорректировать проект, и это уменьшило его стоимость до 3,5 млрд рублей. Техзадание на изменения уже согласовано. До весны проект должен быть доработан и далее выйдет на госэкспертизу", - сообщил Сергей Филиппов.

Проект удалось удешевить за счет отказа от строительства масштабного подземного пространства с дополнительной сценой и большим «трюмом» под ней. Также решено отказаться от перекладки стен пристроя образца 1967 года - их просто укрепят.

Работы начнутся не раньше 2024 года. "Более вероятный срок - 2025-й. Планируется три года на все, но в реальности, я думаю, понадобятся и все четыре", - поделился директор театра.

Напомним, автором проекта реконструкции театра драмы выступает главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов.