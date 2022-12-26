16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей В Самаре подвели итоги регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье-2022" Театр "Дилижанс" отметит 30-летний юбилей В театре-студии "Грань" состоится презентация книги "Вол и осел при яслях" У самарского театра "Мастерская" появится собственное здание

Театр Культура

Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 242
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стоимость проекта реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького снизилась с 5 до 3,5 млрд рублей. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал директор театра Сергей Филиппов.

"На самом деле первоначально эта цифра зашкаливала за 5 млрд рублей. Понятно, что сумма очень большая - в областном бюджете таких денег нет. Поэтому последовало решение скорректировать проект, и это уменьшило его стоимость до 3,5 млрд рублей. Техзадание на изменения уже согласовано. До весны проект должен быть доработан и далее выйдет на госэкспертизу", - сообщил Сергей Филиппов.

Проект удалось удешевить за счет отказа от строительства масштабного подземного пространства с дополнительной сценой и большим «трюмом» под ней. Также решено отказаться от перекладки стен пристроя образца 1967 года - их просто укрепят.

Работы начнутся не раньше 2024 года. "Более вероятный срок - 2025-й. Планируется три года на все, но в реальности, я думаю, понадобятся и все четыре", - поделился директор театра.

Напомним, автором проекта реконструкции театра драмы выступает главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1