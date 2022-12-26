Проект реконструкции театра драмы подешевел с 5 до 3,5 млрд рублей

Стоимость проекта реконструкции Самарского академического театра драмы им. М. Горького снизилась с 5 до 3,5 млрд рублей. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал директор театра Сергей Филиппов.
"На самом деле первоначально эта цифра зашкаливала за 5 млрд рублей. Понятно, что сумма очень большая - в областном бюджете таких денег нет. Поэтому последовало решение скорректировать проект, и это уменьшило его стоимость до 3,5 млрд рублей. Техзадание на изменения уже согласовано. До весны проект должен быть доработан и далее выйдет на госэкспертизу", - сообщил Сергей Филиппов.
Проект удалось удешевить за счет отказа от строительства масштабного подземного пространства с дополнительной сценой и большим «трюмом» под ней. Также решено отказаться от перекладки стен пристроя образца 1967 года - их просто укрепят.
Работы начнутся не раньше 2024 года. "Более вероятный срок - 2025-й. Планируется три года на все, но в реальности, я думаю, понадобятся и все четыре", - поделился директор театра.
Напомним, автором проекта реконструкции театра драмы выступает главный архитектор ООО "Волгатрансстрой-проект" Дмитрий Орлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.