Самарские волонтеры начали изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО

В Самаре начали изготавливать маскировочные сети для военнослужащих, которые участвуют в специальной операции, сообщает "КП-Самара".
"Волонтерский центр по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих работает на базе стадиона "Энергия" (п. Красная Глинка, 1-й квартал). Каждый день на специальных столах трудятся от шести до 15 человек. На изготовление одной сети уходит несколько дней", - рассказали в администрации Красноглинского района, которая тесно сотрудничает с руководителем проекта Людмилой Жадановой.
Благодаря спонсорам в ближайшие дни в центр поступят новые столы, что увеличит производительность. В связи с расширением проекта всех желающих приглашают присоединиться к волонтерам. Телефон контакта - 89270185481 (Людмила).
Также самарцы могут помочь волонтерам, которые плетут маскировочные сети на ул. Ерошевского. По всем вопросам можно обращаться по телефону 89170135318 (Любовь).
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.