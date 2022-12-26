Самарские волонтеры начали изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО

В Самаре начали изготавливать маскировочные сети для военнослужащих, которые участвуют в специальной операции, сообщает "КП-Самара".

"Волонтерский центр по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих работает на базе стадиона "Энергия" (п. Красная Глинка, 1-й квартал). Каждый день на специальных столах трудятся от шести до 15 человек. На изготовление одной сети уходит несколько дней", - рассказали в администрации Красноглинского района, которая тесно сотрудничает с руководителем проекта Людмилой Жадановой.

Благодаря спонсорам в ближайшие дни в центр поступят новые столы, что увеличит производительность. В связи с расширением проекта всех желающих приглашают присоединиться к волонтерам. Телефон контакта - 89270185481 (Людмила).

Также самарцы могут помочь волонтерам, которые плетут маскировочные сети на ул. Ерошевского. По всем вопросам можно обращаться по телефону 89170135318 (Любовь).