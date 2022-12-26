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Общество

"Серебряный Лучник - Самара" молодеет

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже более 40 проектов зарегистрировано на региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей. Конкурс "Серебряный Лучник - Самара" проходит при поддержке генерального партнера - Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области (НСКВ).

В этом году лидерами по числу заявок стали номинации "Культурно-просветительские проекты" и "Лучший студенческий проект". "Само появление молодых авторов - очень хорошая тенденция. В "пандемийные" годы ребята учились дистанционно. Поэтому в 2021 году мы даже не подводили итогов в студенческой номинации. В этом году будущие специалисты коммуникационной отрасли активно включились в борьбу за профессиональную награду", - говорит исполнительный директор премии "Серебряный Лучник - Самара" Татьяна Мокшина.

"Тот факт, что в Самарской области растет количество благотворительных, культурно-просветительских проектов, - важный тренд. По работе НСКВ в регионе мы наблюдаем, что и люди, и организации сегодня активно включаются в решение социальных задач.

Проекты собраны, конкурс выходит на финишную прямую. Желаю всем участникам премии победы, которая заключается в первую очередь в распространении добрых идей и начинаний", - считает эксперт премии "Серебряный Лучник - Самара", председатель НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкирия Анастасия Беленкова.

По всем вопросам организационного и технического характера можно обращаться в агентство коммуникаций "ПРАТОН" - исполнительную дирекцию премии "Серебряный Лучник - Самара": mokshinat@praton-pr.ru, 8 (927) 655 06 00 (Татьяна Мокшина).

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