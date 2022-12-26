ФНС призывает встретить Новый год без долгов

1 декабря 2022 года истек установленный законодательством срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов для налогоплательщиков - физических лиц, а также НДФЛ в случае, если налоговый агент не удержал его при выплате дохода физическому лицу.
Со 2 декабря граждане, не уплатившие налоги, автоматически перешли в категорию должников. С этой даты неуплаченные налоги стали задолженностью, которая будет расти каждый день за счет начисления пеней.
Во избежание применения мер принудительного взыскания и их негативных последствий налоговые органы Самарской области рекомендуют в ближайшее время уплатить имущественные налоги. Это позволит встретить Новый год в статусе добросовестного налогоплательщика.
Оплатить задолженность можно одним из нескольких способов:
- с помощью онлайн-сервисов "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или "Уплата налогов и пошлин";
- используя мобильное приложение "Налоги ФЛ" (доступно пользователям смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
- в банкоматах и банковских мобильных приложениях в разделе "поиск задолженности по ИНН";
- в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе "Налоговая задолженность".
Оплатить налоги может как сам налогоплательщик, так и иное лицо.
Последние комментарии
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