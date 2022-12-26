У желающих принять участие в новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс" осталось шесть дней

До 31 декабря 2022 года клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут выполнить условия традиционной акции "В Новый год - без долгов и с подарками!" и получить бонусы от энергокомпании. Для этого необходимо оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь.
В этом году "ЭнергосбыТ Плюс" приготовил для жителей региона целую россыпь призов:
- списание пеней всем участникам (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда);
- подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС первым 30 тысячам участников (для тех клиентов, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика);
- сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (победителям розыгрыша);
- дополнительные сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (по итогам специального розыгрыша среди тех, кто до 31 декабря подпишется на получение электронной квитанции).
"В конце года каждый из нас ждет новогоднего настроения и приятных и полезных подарков. В рамках акции мы хотели бы поделиться со своими клиентами праздничным настроением и отметить добросовестных горожан, своевременно и в полном объеме оплачивающих теплоресурсы", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании ny.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа