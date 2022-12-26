Московский юрист судится с бывшим мужем самарской судьи, осужденным за взятку

В Самаре уже несколько лет в судебной плоскости идут разбирательства о возврате долга со стороны осужденного за взяточничество сотрудника ГИБДД. Пикантность ситуации - в том, что мужчина был мужем судьи (хотя высказывались неподтвержденные версии, что развестись супруги могли лишь формально).

Как рассказал потерпевший, известный московский адвокат, некоторое время назад он продал квартиру в "Кошелеве", и об этом узнал Арарат Мкртчян. Последний фигурировал раньше в СМИ как начальник ГИБДД Елховского района. В 2009 г. его обвинили во взятке за выдачу техосмотра парку автомобилей местной фирмы.

"Установлено, что в августе 2009 года начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел Елховского района Самарской области майор милиции Арарат Мкртчян, заранее договорившись о получении взятки в сумме 60 тыс. рублей, получил часть денежных средств в размере 40 тыс. рублей от директора ОАО "Борма" за беспрепятственное прохождение технического осмотра автомобилей, состоящих на балансе компании", - рассказывали в пресс-службе СУ СКП РФ по Самарской области.

Дело рассматривал Елховский районный суд. Приговор вынесли обвинительный. В тот период Мкртчян покинул службу и развелся с женой, работающей в суде Кировского района Самары.

Далее, как утверждает юрист, Мкртчян в присутствии супруги уговорил его дать ему в долг 1,5 млн рублей. Суды первой инстанции и апелляции установили, что заем действительно был, и постановили: бывший сотрудник ГИБДД должен вернуть 1,5 миллиона и оплатить судебные издержки. Но не тут-то было: Мкртчян обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом.

Интересно, что в период судебных процессов Мкртчян утверждал, что он не писал никакой расписки о займе. А та, что есть в деле, якобы просто фальшивка. Но суд с помощью экспертизы установил, что расписка дана именно бывшим сотрудником ГИБДД. Сейчас потерпевший обратился в полицию с просьбой возбудить дело о мошенничестве. Там сначала отказали. Сейчас юрист отказ обжалует.

"Если бы Мкртчян сразу сказал, что просто пока не имеет возможности вернуть долг, - это гражданско-правовые отношения. Но в судах он утверждал, что ничего не занимал, а его расписка - подделка. Здесь уже налицо признаки состава статьи "Мошенничество", - говорит юрист.

Потерпевший в попытках вернуть свои деньги высказывает даже версию, что процесс может "волокититься" из-за родственницы Мкртчяна в суде, которая, наверное, имеет связи в разных структурах.