Члены семей военнослужащих Самарской области рассказали о получаемой помощи

Мобилизованным из Самарской области денежное довольствие поступает вовремя, рассказали их родственники.

Губернатор Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что семьи военнослужащих могут быть уверены в том, что регион окажет им поддержку на период отсутствия защитников Отечества. "Сейчас пришли выплаты по зарплате, все поступает вовремя. В этом проблем у нас нет, все понятно", - отметили женщины.

В частности, жена офицера Ирина Чугунова рассказала, что выплаты за декабрь пришли вовремя.

"Мой супруг был мобилизован в сентябре. До отправки на СВО с мобилизованными ежедневно проходили занятия с инструкторами, организовывались стрельбы. От губернатора были получены в качестве гуманитарной помощи элементы обмундирования и выплаты для поддержки мобилизованных и их семей. Перед новогодними праздниками детям были вручены сладкие новогодние подарки и билеты на новогодние представления. Также организованы бесплатное питание в школе и безлимитные проездные билеты на общественный транспорт студентам. Это очень существенная поддержка семьям мобилизованных, в том числе для моей", - рассказала женщина.

С Ириной солидарна и мама военнослужащего Елена Клапоть. "Мой сын мобилизован 19 октября. Находился в воинской части Самарской области. Учения проходили, экипировку всю выдали. Денежное довольствие получает вовремя. "Губернаторские" тоже сразу получил, за что спасибо Дмитрию Игоревичу Азарову", - сообщила женщина.

Ранее на встрече с мобилизованными военнослужащими в Волжском районе глава региона заявил: "Сегодня здесь я даю слово, что позабочусь о ваших семьях, о ваших родителях, о ваших детях. Пока вы там, на передовой защиты нашей страны, мы будем рядом, подставим плечо, постараемся сделать так, чтобы они чувствовали нашу поддержку как вашу. Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь нашим воинским соединениям, нашей армии".