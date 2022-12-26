В самарском Доме офицеров пройдет встреча военных и общественников

В среду, 28 декабря, в 15:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет рабочая встреча представителей 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, благотворительного фонда "Звезда и лира" и Общественной палаты Самарской области с представителями общественных гражданских объединений региона. Тема встречи - "Эффективная благотворительность в современных условиях. Акценты и перспективы".
В рамках мероприятия состоится показ документального фильма о деятельности благотворительного фонда "Звезда и лира". Будут представлены лучшие практики по организации благотворительной деятельности. Состоится награждение от имени 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии организаций и частных лиц, сделавших значительный вклад в дело общей Победы.
"Подобные встречи станут традиционной формой взаимодействия всех представителей благотворительного сообщества региона. Понимание общих целей и актуальных задач сегодняшнего дня позволяет максимально эффективно их решать. Говорить "спасибо" - это тоже обязательное условие нашего всестороннего диалога", - считает Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда "Звезда и Лира".
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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