В самарском Доме офицеров пройдет встреча военных и общественников

В среду, 28 декабря, в 15:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона пройдет рабочая встреча представителей 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, благотворительного фонда "Звезда и лира" и Общественной палаты Самарской области с представителями общественных гражданских объединений региона. Тема встречи - "Эффективная благотворительность в современных условиях. Акценты и перспективы".

В рамках мероприятия состоится показ документального фильма о деятельности благотворительного фонда "Звезда и лира". Будут представлены лучшие практики по организации благотворительной деятельности. Состоится награждение от имени 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии организаций и частных лиц, сделавших значительный вклад в дело общей Победы.

"Подобные встречи станут традиционной формой взаимодействия всех представителей благотворительного сообщества региона. Понимание общих целей и актуальных задач сегодняшнего дня позволяет максимально эффективно их решать. Говорить "спасибо" - это тоже обязательное условие нашего всестороннего диалога", - считает Екатерина Колотовкина, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, директор общественного фонда "Звезда и Лира".