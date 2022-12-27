В Самаре вынесли приговор экс-сотрудникам транспортной полиции за превышение полномочий

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудникам транспортной полиции, признанным виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
В июле 2020 г. сотрудники ППС транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала Самары необоснованно применили насилие к двум гражданам Узбекистана.
После публикации видео с инцидентом, в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО сообщали, что в отношении сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка. При этом оба полицейских были уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а непосредственные руководители виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").
Суд назначил экс-полицейским три года и семь месяцев и три года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденных лишили специальных званий и права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.