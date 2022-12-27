В Самаре вынесли приговор экс-сотрудникам транспортной полиции за превышение полномочий

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудникам транспортной полиции, признанным виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

В июле 2020 г. сотрудники ППС транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала Самары необоснованно применили насилие к двум гражданам Узбекистана.

После публикации видео с инцидентом, в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО сообщали, что в отношении сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка. При этом оба полицейских были уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а непосредственные руководители виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

Суд назначил экс-полицейским три года и семь месяцев и три года и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденных лишили специальных званий и права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Приговор еще не вступил в законную силу.