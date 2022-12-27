В Самаре суд вернул в прокуратуру уголовное дело сотрудников областного УФССП

Промышленный районный суд Самары вернул в прокуратуру уголовное дело о предполагаемом превышении должностных полномочий со стороны замруководителя УФССП по Самарской области Елены Винокурской и замначальника одного из отделов Александра Сидорова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в начале мая следователи сообщали о завершении расследования. Фигурантам дела вменяли п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий").
По версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой и судов. В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет.
В результате уголовное дело поступило в Промышленный районный суд. Процесс длился несколько месяцев, прошло несколько заседаний, но 24 ноября дело решили вернуть прокурору из-за того, что обвинительный акт был составлен с нарушением.
Прокуратура пытается обжаловать это решение. Апелляционное представление сейчас находится в Промышленном районном суде Самары. Данных о поступлении представления прокуратуры в областной суд пока нет.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.