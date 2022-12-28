Двое игроков "Крыльев" вошли в список самых талантливых молодых футболистов

Игроки "Крыльев Советов" - полузащитник Александр Коваленко и нападающий Владислав Шитов - попали в список самых талантливых футболистов по версии Международного центра спортивных исследований.
В отчете указаны 200 игроков - 10 лучших игроков в 20 различных классификационных категориях, - которые родились после 1 января 2002 г. и накопили наибольший опыт в официальных матчах, сыгранных на взрослых соревнованиях в 2022 году.
Коваленко вошел в ТОП-10 полузащитников:
Шитов также попал в ТОП-10, став здесь единственным россиянином:
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?