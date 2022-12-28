Контрактник из Самары получил два года колонии за отказ явиться в часть во время мобилизации

Самарский гарнизонный военный суд 22 декабря вынес приговор военнослужащему-контрактнику Фролову, которого признали виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

12 сентября 2022 г. контрактник без уважительных причин не явился в воинскую часть. Он уехал в Пензу, а затем в Саратов. Там он и находился, в том числе во время мобилизации.

29 октября 2022 г. Фролов сам пришел в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону и заявил о своем незаконном уклонении от службы.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.