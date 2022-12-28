Контрактник из Самары получил два года колонии за отказ явиться в часть во время мобилизации

Самарский гарнизонный военный суд 22 декабря вынес приговор военнослужащему-контрактнику Фролову, которого признали виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ).
12 сентября 2022 г. контрактник без уважительных причин не явился в воинскую часть. Он уехал в Пензу, а затем в Саратов. Там он и находился, в том числе во время мобилизации.
29 октября 2022 г. Фролов сам пришел в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону и заявил о своем незаконном уклонении от службы.
Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.