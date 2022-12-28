С 1 января меняются реквизиты для уплаты налогов через ЕНС

С 1 января 2023 года изменится порядок перечисления налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Все платежи будут зачисляться на единый казначейский счет в УФК по Самарской области.

При заполнении платежного поручения особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 17 - "Номер счета получателя средств".

Реквизиты, необходимые для заполнения платежек, а также образцы их заполнения размещены на промостранице на сайте ФНС России.

Размещенная на сайте информация поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах заполнения платежных документов.