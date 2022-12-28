16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений" Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами В Самарской области обнаружены 24 нелегальных кредитора

Финансы Экономика и бизнес

С 1 января меняются реквизиты для уплаты налогов через ЕНС

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 107
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 января 2023 года изменится порядок перечисления налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Все платежи будут зачисляться на единый казначейский счет в УФК по Самарской области.

При заполнении платежного поручения особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 17 - "Номер счета получателя средств".

Реквизиты, необходимые для заполнения платежек, а также образцы их заполнения размещены на промостранице на сайте ФНС России.

Размещенная на сайте информация поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах заполнения платежных документов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1