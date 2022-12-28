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Общество

Сбер выпустил книгу с волшебными экологическими сказками

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый год богат на чудеса и праздники. Сбербанк тоже стал волшебником и подарил детям новый сборник сказок "Увлекательные каникулы Маши и Яши".

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Это в старых русских сказках добры молодцы и красны девицы боролись с Чудищем заморским да Соловьем Разбойником. А наши современники близнецы Маша и Яша вместе со своим другом, маленьким единорогом Умитрелем, побеждают современную напасть - мусор, который того и гляди захватит весь мир. Они совершают немало подвигов, заводят новых друзей, учатся экономить электроэнергию, получают секретные сведения о том, как сохранить реки, леса и всю нашу природу чистой. И в итоге становятся частью тайного общества Хранителей Планеты. Читателей и слушателей ждет познавательное путешествие вместе с героями книги по экологическим мифам. Ведь сказки бесплатно доступны каждому в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе "Сберегаем Вместе". Свои голоса героям сказок подарили педагоги кафедры актерского искусства и сценической речи и студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Проект этих необычных сказок создан командой самарского Сбера, а помощниками для них стали дети - подопечные фонда "Источник Веры". Эта благотворительная организация поддерживает семьи, в которых воспитывается более сотни ребятишек с особенностями здоровья, в том числе с диагнозом ДЦП. Но болезни не мешают им творить. Они сами нарисовали иллюстрации для новой книги.

Президент фонда "Источник Веры" Вера Виноградова - сама многодетная мама и бабушка. Она уверена, что любовь к природе, стремление сохранять ее в чистоте и порядке надо прививать человеку с самого раннего детства. Делать это проще всего личным родительским примером и через увлекательные истории, как в новой книге о Маше и Яше. Тогда у малыша не появится желание бросить на землю фантик от конфетки или сломать ветки дерева. "Мы искренне благодарны руководителям и кураторам этого замечательного проекта, в котором нам посчастливилось участвовать. Каждый ребенок и его мама прониклись и прожили несколько счастливых дней вместе с героями сказки. Мы рады, что Сбербанк уделяет большое внимание защите природы и что вместе мы смогли создать такую чудесную книгу", - не сдерживает слов благодарности Вера Виноградова.

Вот так, вовлекая в полезные проекты детей, их родителей, благотворительные организации, студентов, педагогов, да каждого, кто откроет и прочтет новую книгу, Сбербанк делает нас чуть добрее, а окружающий нас мир - немного чище и светлее.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

- Это книга о ценностях, которые важны для каждого: уважение к природе, забота о близких людях, желание учиться новому - все это разделяет и Сбер. Эти принципы важно знать с самого детства. В своей работе мы очень бережно относимся к экологии и всему живому, делимся практиками с другими компаниями и жителями регионов. Сказка об увлекательных каникулах Маши и Яши поможет освоить полезные привычки, научиться заботиться об окружающей среде и о других людях.

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