На стадионе "Солидарность Самара Арена" откроется новогоднее пространство

В новогодние каникулы, с 30 декабря по 8 января, на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", будет работать новогоднее пространство "Галерея премудрости". Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом.

На "Последней миле" будет установлена 25-метровая елка - главный атрибут новогодних праздников, а также тематические инсталляции и медиаэкран. Самых юных гостей будет ждать 3D-арт-объект "Дом Деда Мороза" cо сказочными персонажами и анимационной программой, а также катания на пони.

Для удобства посетителей в новогодние праздники заработает "Южная" парковка и на улице Арена-2018. Впервые будет залит каток площадью 2500 кв. м. Рядом с ним расположеатся теплые помещения для переобувания, прокат спортивного снаряжения и точки питания. Будут подготовлены трассы для беговых лыж протяженностью 1,5 км, а также горки для катания на ледянках и тюбингах.

Для поклонников самарского футбола в субботу, 31 декабря, будут организованы бесплатные экскурсионные туры в музей футбольного клуба "Крылья Советов", который был открыт на стадионе "Солидарность Самара Арена" летом текущего года в рамках празднования 80-летнего юбилея волжского клуба. Отметим, что попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону (846) 933-40-06 или отправив заявку на электронную почту: tour@samara-arena.info.

Полюбившаяся жителям губернии выставка "Планет" в этом году расположится на первой аллее по соседству с праздничными фотозонами. Напомним, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Тематическая выставка, посвященная тренерам, спортивным учреждениям и клубам Самарской области, будет установлена на второй пешеходной аллее.

На пересечении третьей и четвертой аллей развернется пункт приема гуманитарной помощи для военных, участвующих в специальной военной операции. И здесь каждый желающий сможет написать теплые пожелания и поздравления российским солдатам.

"Уверен, что здесь каждый найдет занятие по душе. Территория, прилегающая к стадиону, давно стала излюбленным местом семейного отдыха. Ежегодно за время новогодних каникул ее посещает более 40 тыс. самарцев и гостей региона. Впервые уникальное пространство было создано в канун 2020 года по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова", - отмечает директор ГАУ СО "Самара Арена" Виталий Иванов.