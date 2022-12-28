Самарский филиал "Т Плюс" наградили за активное участие в фестивале #ВместеЯрче

ПАО "Т Плюс" отмечено Благодарственным письмом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области за активное участие в организации и проведении регионального фестиваля #ВместеЯрче.

Отметим, что в 2022 году энергетики подготовили интерактивную площадку в честь 436-летия Самары и Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии. Под руководством сказочного героя Теплослава взрослые и дети собирали тематические панно из гигантских кубиков. В итоге площадку энергокомпании посетили более 200 детей.

"Компания "Т Плюс" ежегодно поддерживает Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, проводя мероприятия, направленные на воспитание бережливого отношения к энергетическим и природным ресурсам", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.