"Жигулевская долина" подвела итоги года

Технопарк "Жигулевская долина" признан лучшей региональной инновационной площадкой России для инвесторов по итогам Национального рейтинга Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ-2022. Он входит в топ-3 Региональных операторов Фонда "Сколково"-2021.

В уходящем году технопарк успешно прошел добровольный аудит Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ) и получил сертификат о соответствии требованиям ГОСТ Р 56425-2021 "Технопарки. Требования".

Конгресс-центр технопарка стал лауреатом премии Russian Business Travel & MICE Award-2022 в номинации "Самый эффективный региональный конгрессно-выставочный центр".

Центр инновационного развития Самарской области — технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" управляется ГАУ "ЦИК СО" и является бюджетно эффективным проектом. В 2021 году на 1 рубль региональных инвестиций в технопарк возвращено 2,8 рубля в виде налогов в региональный и местный бюджеты, а также привлеченных федеральных грантов в инновационные проекты региона. По итогам 2021 года объем налогов в бюджеты всех уровней, выплаченных резидентами, составил более 8 млрд рублей, что намного превышает субсидии государства на реализацию этого проекта.

Сертификат о соответствии требованиям ГОСТ Р 56425-2021 "Технопарки. Требования"

В 290 компаниях-резидентах технопарка создано 2200 рабочих мест, которые развивают инновационные проекты по одному из шести направлений: информационные и телекоммуникационные технологии; энергоэффективность и энергосбережение; космические технологии и транспортные системы; химия и разработка новых материалов; биотехнологии и медицина; экология. В 2022 году статус резидента технопарка получили 76 новых высокотехнологичных проектов.

Общая площадь помещений, расположенных в корпусах на территории 19,2 гектара, составляет 65 тысяч квадратных метров. В "Жигулевской долине" сформирована благоприятная среда для работы стартапов. Помимо оснащенных офисно-лабораторных и производственных помещений в периметре технопарка расположен Региональный центр инжиниринга, конгресс-центр, трехзвездочная гостиница на 37 номеров, ресторация более чем на 400 посадочных мест, фитнес-зал, парковка на 600 автомобилей.

Территория технопарка превышает 19 Га

Конгресс-центр включает в себя 15 конференц-залов вместимостью от 20 до 280 человек, оснащенных современным световым и звуковым оборудованием, а также выставочные галереи и переговорные комнаты.

На территории технопарка действует "Кванториум 63-регион" — детский технопарк, нацеленный на подготовку новых инженерных кадров, в котором проходят обучение более 1000 школьников.

В "Жигулевской долине" представлено множество инструментов поддержки стартапов.

С 2019 года директор ГАУ "ЦИК СО" Александр Сергиенко является представителем Фонда содействия инновациям. В рамках конкурсов фонда инноваторы могут получить грантовую поддержку от 500 тысяч до 30 млн рублей. В 2022 году по линии конкурсов ФСИ в регион привлечено 364 млн рублей, на 40% увеличилось количество заявок на конкурс, направленных в фонд из Самарского региона.

С 2018 технопарк — Региональный оператор Фонда "Сколково". На конец 2022 года в Самарском регионе насчитывается 59 участников проекта "Сколково", 17 из них — резиденты "Жигулевской долины".

В 2022 году ГАУ "ЦИК СО" первым в России получило статус регионального партнера АНО "Агентство по технологическому развитию". Агентство выступает оператором государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 328. ГАУ "ЦИК СО" с услугами Регионального центра инжиниринга включено в "Реестр потенциальных исполнителей по разработке конструкторской документации" АНО "АТР" в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 18.02.2022 г. № 208.

Региональный центр инжиниринга оказывает субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в области инжиниринга и реинжиниринга, в том числе осуществляет 3D-сканирование, создание математической модели, разработку конструкторской документации, прототипирование.

Региональный центр инжиниринга

Инновационный фонд Самарской области совместно с компаниями-резидентами технопарка реализует программу "Инновации на заказ" и взаимодействует с более чем 30 крупными индустриальными партнерами.

Цифровой профиль региона — портал инноваций isamara.ru, работающий по принципу единого окна, аккумулирует информацию об инновационных проектах и о командах, реализующих эти проекты: о мерах государственной поддержки, об индустриальных партнерах и их конкурсах. Единая региональная цифровая платформа инноватики призвана объединить и оптимизировать взаимодействие участников инновационной деятельности Самарской области: бизнес-сообщества, органов власти, институтов поддержки.

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

— В Самарской области созданы все условия для развития инновационных проектов и высокотехнологичных стартапов. Это важное направление в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. У нас функционирует инфраструктура поддержки инноваций, реализуются региональные меры поддержки, мы успешно привлекаем инструменты федеральных институтов развития.

Технопарк "Жигулевская долина" входит в тройку самых эффективных технопарков страны. Мы создали здесь все условия для быстрого развития высокотехнологичных проектов: построили современные офисы, оснастили лаборатории, основали Региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, получили статус регоператора "Сколково" и регионального партнера АТР. Все это позволяет инновационным проектам быстро расти, выходить на рынок, а значит — делать свой вклад в диверсификацию экономики Тольятти и региона.

Александр Сергиенко, директор ГАУ "ЦИК СО", управляющей компании технопарка "Жигулевская долина":

— Технопарк "Жигулевская долина" — ключевой элемент постоянно развивающейся живой экосистемы Самарской области, открытой для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии, и притягивающей в свою орбиту все новое и инновационное. Работая в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций, наша команда нацелена на создание максимально комфортного климата для развития высоких технологий. Мы интегрируем научные, образовательные, финансовые институты, предприятия и предпринимателей, органы государственной власти и крупных индустриальных партнеров для оказания всесторонней поддержки производителям инновационного продукта.

г. Тольятти, Южное шоссе, 165, тел. 8 (8482) 93-00-93 isamara.ru

На правах рекламы