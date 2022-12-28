"Жигулевская долина" развивает инновации

Технопарк "Жигулевская долина" по итогам года вновь признан одним из лучших в России. В ежедневном режиме здесь создаются необходимые условия для развития инновационных стартапов, для наращивания числа новых резидентов, которым помогают оперативно выводить на рынок продукты, находить клиентов и инвесторов, участвовать в конкурсах.

Задача государственной важности

Ежегодно с 2019 года в конгресс-центре технопарка "Жигулевская долина" проводится инжиниринговый форум. В этом году темой стал инжиниринг в электронике: 15–17 сентября состоялся Самарский инжиниринговый форум "Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности".

Организаторами выступили правительство Самарской области, Международный центр инжиниринга и инноваций, Агентство по технологическому развитию, Министерство промышленности и торговли РФ, экспертный совет по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле, Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям.

"Индустрия инжиниринга сегодня стремительно развивается. Предприятия формируют новые технологические запросы, появляются более современные инструментальные и программные решения, заделы, новые инструменты поддержки. Сегодня развитие электронной и радиоэлектронной промышленности является задачей государственной важности, направленной на обеспечение технологического суверенитета нашей страны", — отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем приветствии в адрес участников форума.

ГАУ "ЦИК СО" получило статус регионального партнера АНО "Агентство по технологическому развитию"

Самарский инжиниринговый форум — 2022 собрал 450 участников в очном и онлайн-формате, в том числе лучших отраслевых экспертов страны и представителей региональных центров инжиниринга со всех уголков России. В ходе пленарного заседания, блиц-сессий и круглых столов обсуждались вопросы, связанные с созданием новых технологических цепочек, импортозамещением, реализацией программы реинжиниринга критически важных комплектующих и коммерциализации российских технологий и продуктов. Был подписан ряд соглашений, связанных с реализацией новых комплексных проектов и созданием станкостроительного кластера.

Важным событием форума стало вручение сертификата, подтверждающего получение Государственным автономным учреждением Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУ "ЦИК СО") — технопарка "Жигулевская долина" — статуса регионального партнера АНО "Агентство по технологическому развитию" по развитию высокотехнологичного производства промышленной продукции на территории Самарской области.

"Неделя инноватора" станет ежегодной

В Самарском регионе действует широкий перечень региональных и федеральных мер поддержки инновационного технологического предпринимательства. Для ознакомления с основными возможностями поддержки инноваторов, IT- и технологических предпринимателей с 28 ноября по 2 декабря в Самарском центре "Мой бизнес" была организована "Неделя инноватора".

В "Неделе инноватора" приняли участие представители федеральных институтов поддержки

Масштабное бизнес-мероприятие прошло в режиме офлайн-онлайн и объединило более 900 участников из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской, Саратовской областей и Республики Марий Эл.

Организаторами выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО" — управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Каждый день мероприятия был посвящен отдельному направлению поддержки инноваций. Предприниматели знакомились с палитрой возможностей по развитию инновационных проектов, обсуждали актуальные темы для представителей высокотехнологичного бизнеса: региональные и федеральные гранты, льготы и программы поддержки технологического и IT-предпринимательства.

Участники "Недели инноватора" могли послушать рекомендации экспертов с разбором повторяющихся ошибок и ознакомиться с успешными кейсами победителей грантовых конкурсов. Серьезное внимание уделялось персональным консультациям.

"Неделя инноватора" станет ежегодным событием

Подводя итоги, директор ГАУ "ЦИК СО", технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко отметил: "Жигулевская долина" — один из лучших региональных операторов "Сколково", региональный партнер Агентства по технологическому развитию. Мы тесно сотрудничаем с Инновационным фондом Самарской области, наладили прямое взаимодействие с РФРИТ. На базе технопарка проходят консультации по грантовым программам Фонда содействия инновациям, региональным представителем которого я являюсь с 2019 года. У нас есть понимание, какие меры поддержки будут наиболее эффективными для разных проектов. Очень важно донести эту информацию до всех желающих, поэтому совместно с министерством экономического развития Самарской области мы приняли решение о том, чтобы сделать "Неделю инноватора" ежегодной".

Гранты в полмиллиона рублей

8 декабря 2022 года состоялся региональный финал федерального конкурса Фонда содействия инновациям "УМНИК-2022". По сложившейся традиции он прошел на площадке регионального представительства фонда в Самарской области — в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

Программа "УМНИК" направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. В этом году в программе приняло участие 265 инноваторов, которые подали заявки на 9 полуфиналов конкурса в ведущих вузах региона. Для молодых разработчиков инновационных технологических проектов, представляющих другие образовательные и научные организации, был проведен открытый полуфинал на площадке "Жигулевской долины". Авторы 114 проектов были допущены к финальному мероприятию.

Региональное экспертное жюри в составе 35 человек представляло предпринимательское и университетское сообщества губернии.

В региональном финале конкурса ФСИ "УМНИК" приняли участие 114 проектов

Проекты были распределены по 6 конкурсным трекам: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

В ходе финала экспертное жюри определило 23 лучших проекта, которые стали победителями регионального отбора. Далее они будут направлены на рассмотрение конкурсной комиссии и утверждение дирекцией фонда.

Имена 23 новых "умников" станут известны весной 2023 года. Победители заключат договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своих проектов.