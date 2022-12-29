На речной переправе в Самаре вводятся дополнительные рейсы

В Самаре на ближайшие два дня, 30 и 31 декабря, на переправе до Подголятино вводятся дополнительные рейсы.

Так, к основному расписанию добавляются рейсы из Самары в 9:00 (Проран) и 16:00. В обратном направлении - 9:40 и 16:40.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.