На речной переправе в Самаре вводятся дополнительные рейсы

В Самаре на ближайшие два дня, 30 и 31 декабря, на переправе до Подголятино вводятся дополнительные рейсы.
Так, к основному расписанию добавляются рейсы из Самары в 9:00 (Проран) и 16:00. В обратном направлении - 9:40 и 16:40.
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.