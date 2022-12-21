Изменено расписание судов в Самаре

Со среду, 21 декабря, в Самаре изменилось расписание судов до Подголятино.
Из Самары суда будут отправляться в 6:15, 11:00, 14:00 и 18:00 (первый и последние рейсы с заходом на Проран).
Обратные рейсы будут осуществляться на полчаса позже - 7:00, 11:40, 14:40 и 18:45.
Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом".
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.