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Общество

Изменено расписание судов в Самаре

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среду, 21 декабря, в Самаре изменилось расписание судов до Подголятино.

Из Самары суда будут отправляться в 6:15, 11:00, 14:00 и 18:00 (первый и последние рейсы с заходом на Проран).

Обратные рейсы будут осуществляться на полчаса позже - 7:00, 11:40, 14:40 и 18:45.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом".

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.

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