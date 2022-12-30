Тольяттинские полицейские разыскивают женщину, укравшую из сумки кошелек

В декабря в полицию Тольятти обратилась женщина и сообщила, что в одном из магазинов на ул. Мира в Центральном районе у нее из сумки пропал кошелек.
Полицейские проводят розыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Приметы первой разыскиваемой женщины: 25-30 лет, рост 160-170 см.
Была одета: куртка с капюшоном черного цвета, лосины черного цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета. При себе имела женскую сумочку черного цвета через плечо с ремнем черного цвета с двумя полосками белого цвета.
Приметы второй разыскиваемой женщины: 35-40 лет, рост 160-170 см.
Была одета: пуховик синего цвета, берет черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета, в руках сумка женская черного цвета.
Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.