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Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские разыскивают женщину, укравшую из сумки кошелек

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабря в полицию Тольятти обратилась женщина и сообщила, что в одном из магазинов на ул. Мира в Центральном районе у нее из сумки пропал кошелек.

Полицейские проводят розыскные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Приметы первой разыскиваемой женщины: 25-30 лет, рост 160-170 см.

Была одета: куртка с капюшоном черного цвета, лосины черного цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета. При себе имела женскую сумочку черного цвета через плечо с ремнем черного цвета с двумя полосками белого цвета.

Приметы второй разыскиваемой женщины: 35-40 лет, рост 160-170 см.

Была одета: пуховик синего цвета, берет черного цвета, ботинки темно-коричневого цвета, в руках сумка женская черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29, 93-48-79, 8(902)2984174, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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