В Самарской области продолжается акция для организаций и предприятий "Устрой себе каникулы!"

К акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!" присоединились более 3600 участников — компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Победители будут определены уже в январе и получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.

Напомним, акция "Устрой себе каникулы!" проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.

"Спасибо каждому клиенту, кто добросовестно выполняет обязательства по договору. Отдельное спасибо тем, кто активно участвует в наших акциях и поддерживает добрые традиции встречать Новый год без долгов! Желаю всем успехов и процветания в 2023 году!" — подытожил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

За новостями акции "Устрой себе каникулы!" можно следить на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.