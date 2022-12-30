В Самарской области продолжается акция для организаций и предприятий "Устрой себе каникулы!"

К акции Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Устрой себе каникулы!" присоединились более 3600 участников — компаний и индивидуальных предпринимателей из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Победители будут определены уже в январе и получат призовое зачисление 2000 рублей для оплаты теплоресурсов по действующему договору.
Напомним, акция "Устрой себе каникулы!" проводится в Самарской области впервые. Для участия в ней клиентам энергокомпании — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо до 31 декабря включительно оплатить декабрьское потребление тепла. Обязательным условием также является отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение.
"Спасибо каждому клиенту, кто добросовестно выполняет обязательства по договору. Отдельное спасибо тем, кто активно участвует в наших акциях и поддерживает добрые традиции встречать Новый год без долгов! Желаю всем успехов и процветания в 2023 году!" — подытожил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
За новостями акции "Устрой себе каникулы!" можно следить на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа