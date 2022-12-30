Сызранской ТЭЦ исполнилось 75 лет

Сызранская ТЭЦ (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отмечает свой 75-летний юбилей. Сегодня станция обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленных потребителей и население городского округа и Сызранского района.
Строительство ТЭЦ началось в 1939 году, но в связи с Великой Отечественной войной ее ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 1947 году. Причем станция изначально являлась экспериментом: в качестве топлива здесь впервые был использован местный сланец. Прежде ни одна ТЭЦ в мире не использовала такой вид топлива. Впоследствии в целях повышения надежности и экологичности Сызранская ТЭЦ была переведена на газ.
Крупнейшее обновление станция пережила уже в XXI веке: в 2012 году здесь смонтировали новый энергоблок, соответствующий передовым стандартам энергетических производств Поволжья. Это позволило вывести из эксплуатации устаревший первый энергоблок станции, увеличить энергетическую, экономическую и экологическую эффективность ТЭЦ.
"Главным достижением станции является слаженный коллектив грамотных специалистов, которые делают все необходимое, чтобы обеспечивать город теплом и светом. Благодарю каждого из них за ответственный труд во благо родного города", — отметил технический директор — главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.
Сегодня на Сызранской ТЭЦ работают 286 человек. На постоянной основе они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, противопожарных и противоаварийных тренировках, повышая свою квалификацию. Так, в 2021 году команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку лучших (2-е место) на конкурсе профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками (ПГУ) ПАО "Т Плюс", прошедшем в Перми.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа