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Преступления Происшествия

В Тольятти задержан владелец фирмы-однодневки

ТОЛЬЯТТИ. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в создании фирмы-однодневки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии полицейских, мужчина обратился в отделение одного из банков, где получил учетные данные. После этого злоумышленник за вознаграждение в размере более 5 тыс. руб. передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денег. В ходе оперативно-разыскных мероприятий проведены обыски и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемого.

"Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего", — уточняют в полиции.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей.

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