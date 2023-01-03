ФГУП "НАМИ" передает АвтоВАЗу активы Nissan в России

ФГУП "НАМИ" передает АвтоВАЗу российские активы автоконцерна Nissan, сообщает ria.ru со ссылкой на вице-премьера Дениса Мантурова.

"Недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ, но НАМИ в свою очередь эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге", — сказал Мантуров.

Напомним, что приобретение российских активов Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге, состоялось в конце ноября.