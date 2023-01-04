Под осенний призыв попали 1,5 тыс. жителей Самарской области

В ходе осеннего призыва 2022 г. военный комиссариат Самарской области отправил в войска около 1,5 тыс. человек, сообщает военный комиссар региона полковник Алексей Вдовин.

Перед отправкой новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва. Каждому было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплекты средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Осенний призыв 2022 г. является плановым мероприятием. Военнослужащие, призванные в прошедшем году, не будут привлекаться для участия в специальной военной операции.