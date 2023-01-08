В марте 2023 года в Самаре начнут строить дом-интернат для престарелых и инвалидов

В Самаре в марте 2023 года начнется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подрядчика выберут на электронном аукционе, он спроектирует и возведет жилой корпус.
Заказчиком выступает управление капитального строительства Самарской области. Начальная сумма контракта составляет 594 139 960,86 рублей.
Будущему подрядчику предстоит выполнить проектировку архитектурных решений, подготовительные работы и строительство корпуса с коммуникациями.
Подрядчика определят с помощью электронных торгов 23 января 2023 года. Согласно документации, возведение здания начнется в марте этого года и закончится в конце ноября 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?