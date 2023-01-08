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Строительство Строительство и недвижимость

В марте 2023 года в Самаре начнут строить дом-интернат для престарелых и инвалидов

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в марте 2023 года начнется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подрядчика выберут на электронном аукционе, он спроектирует и возведет жилой корпус.

Заказчиком выступает управление капитального строительства Самарской области. Начальная сумма контракта составляет 594 139 960,86 рублей.

Будущему подрядчику предстоит выполнить проектировку архитектурных решений, подготовительные работы и строительство корпуса с коммуникациями.

Подрядчика определят с помощью электронных торгов 23 января 2023 года. Согласно документации, возведение здания начнется в марте этого года и закончится в конце ноября 2024 года.

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