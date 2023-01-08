В марте 2023 года в Самаре начнут строить дом-интернат для престарелых и инвалидов

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В Самаре в марте 2023 года начнется строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов. Подрядчика выберут на электронном аукционе, он спроектирует и возведет жилой корпус.