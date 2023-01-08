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Футбол Спорт

Футболистов "Крыльев Советов" перед сборами проверили медики

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболисты "Крыльев Советов" собрались после отпуска в Москве и прошли медицинское обследование в клинике стадиона "Лужники". Все показатели в норме, сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте.

В понедельник, 9 января, самарская команда отправится на первый сбор в Турцию. Он продлится до 19-го числа. Второй сбор пройдет с 22 января по 3 февраля, третий - с 8 по 20 февраля.

Первым соперником "Крыльев Советов" в 2023 году станет клуб "Сумгаит". Эта команда играет в премьер-лиге Азербайджана, ранее выступала в европейских кубковых турнирах. Встреча намечена на 17 января. 19 января КС собираются сыграть с венгерским "Сегедом".

Напомним, что по результатам проведенной жеребьевки соперником "Крыльев Советов" в четвертьфинале Кубка России станет московское "Динамо". Первая игра пройдет 21 февраля.

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Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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