Футболистов "Крыльев Советов" перед сборами проверили медики

Футболисты "Крыльев Советов" собрались после отпуска в Москве и прошли медицинское обследование в клинике стадиона "Лужники". Все показатели в норме, сообщается в официальной группе клуба ВКонтакте.

В понедельник, 9 января, самарская команда отправится на первый сбор в Турцию. Он продлится до 19-го числа. Второй сбор пройдет с 22 января по 3 февраля, третий - с 8 по 20 февраля.

Первым соперником "Крыльев Советов" в 2023 году станет клуб "Сумгаит". Эта команда играет в премьер-лиге Азербайджана, ранее выступала в европейских кубковых турнирах. Встреча намечена на 17 января. 19 января КС собираются сыграть с венгерским "Сегедом".

Напомним, что по результатам проведенной жеребьевки соперником "Крыльев Советов" в четвертьфинале Кубка России станет московское "Динамо". Первая игра пройдет 21 февраля.