"Крылья" интересуются аргентинцем Бенхамином Гарре

"Крылья Советов" интересуется форвардом аргентинского "Расинга" Бенхамином Гарре, пишет sovsport.ru.
Отмечается, что 22-летний игрок желает перейти в самарскую команду из-за предложенных финансовых условий.
Предположительно, соглашение аргентинца с самарским клубом будет рассчитано до конца 2026 года. Цена трансфера не сообщается.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?