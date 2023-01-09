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Президентом-председателем правления банка "Открытие" назначен Михаил Юрьевич Алексеев

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев.

Фото: предоставлено банком "Открытие"

Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года.

Михаил Юрьевич окончил Московский финансовый институт. Профессиональную деятельность начал в Министерстве финансов СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 год возглавлял "ЮниКредит Банк". С октября 2020-го до июня 2022 года работал в Банке России. В должности заместителя председателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), входил в состав Наблюдательного совета банка "Открытие".

В 1992 году Михаилу Юрьевичу была присуждена учёная степень доктора экономических наук. Его заслуги отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"В конце 2022 года в работе "Открытия" произошли перемены, связанные с продажей банка новому владельцу. Эта сделка ожидалась давно. Сейчас "Открытие" входит в одну из крупнейших банковских групп страны, и в новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными", — подчеркнул президент-председатель правления банка "Открытие" в обращении к коллективу финансовой корпорации.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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