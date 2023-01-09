Народный фронт заявил об открытии единого регионального сбора для мобилизованных

Народный фронт запустил проект "Все для Победы". По всей стране открыты пункты приема помощи, через которые ведется адресный сбор помощи.

"Поступило много пожеланий от жителей нашего региона о том, чтобы сбор был адресным и на вырученные средства от самарчан, осуществлялись закупки для нужд соединений 2-й Гвардейской общевойсковой армии, в которой служат мобилизованные граждане Самарской области, — сообщили в пресс-службе ОНФ. — В связи с этим принято решение об открытии единого регионального сбора".

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