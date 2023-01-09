Энергетики предупреждают о важности соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" обращает внимание, что в связи с наступлением морозной погоды в регионе возрастает актуальность соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов. В зимний период высокая температура теплоносителя может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан в случае повреждений на коммуникациях.
Энергетики в постоянном режиме отслеживают состояние тепловых сетей в городах присутствия. В случае обнаружения дефектов или отсутствия крышек люков, опасное место в целях безопасности обозначается сигнальными ограждениями. На объект выезжают ремонтные бригады, которые проводят восстановительные работы.
При этом жителям Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани не следует пренебрегать простыми правилами безопасности вблизи энергообъектов: отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара; не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду и сообщить информацию о таких объектах в "Тепловую справочную службу" компании. Также водителям автотранспортных средств следует избегать остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах или вблизи иных теплосетевых объектов.
Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о любых дефектах на теплосетях в тепловую справочную службу в Самаре — (846) 953-79-04; в Тольятти — (8482) 93-50-14; в Новокуйбышевске — (84635) 3-15-74; в Сызрани — (8464) 79-22-13.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа