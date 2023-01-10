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Футбол Спорт

"Крылья Советов" планируют подписать защитника "Спартака"

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" намерены подписать защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, пишет metaratings.ru. У спортсмена летом 2023 г. истекает контракт, который клуб продлевать не планировал.

Если сторонам удастся договориться об условиях, то переход может состояться в ближайшее время.

На счету 25-летнего футболиста 74 матча в Российской Премьер-лиге, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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