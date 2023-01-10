"Крылья Советов" планируют подписать защитника "Спартака"

"Крылья Советов" намерены подписать защитника московского "Спартака" Николая Рассказова, пишет metaratings.ru. У спортсмена летом 2023 г. истекает контракт, который клуб продлевать не планировал.
Если сторонам удастся договориться об условиях, то переход может состояться в ближайшее время.
На счету 25-летнего футболиста 74 матча в Российской Премьер-лиге, в которых он забил два гола и сделал две результативные передачи.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?