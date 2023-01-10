Мэрия Самары сдаст в аренду участок в Кировском районе для размещения магазина

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Департамент градостроительства Самары выставил на торги право аренды земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м в Кировском районе на пересечении улиц Ташкентской и Урожайной. Извещение опубликовано на официальном сайте городской администрации.