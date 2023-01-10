Мэрия Самары сдаст в аренду участок в Кировском районе для размещения магазина

Департамент градостроительства Самары выставил на торги право аренды земельного участка площадью 2,2 тыс. кв. м в Кировском районе на пересечении улиц Ташкентской и Урожайной. Извещение опубликовано на официальном сайте городской администрации.
Участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4). Разрешенное использование объекта — размещение магазинов.
Участок частично входит в границы аэродрома экспериментальной авиации "Безымянка", приаэродромную территорию аэродрома "Кряж" и охранную зону инженерных коммуникаций (газопровод, водопровод, электрический кабель, ЛЭП).
Срок аренды - 7 лет и 4 месяца. Начальная цена объекта — 870 тыс. руб., размер задатка — 2,6 млн рублей, а шаг аукциона равен 26 тыс. рублей.
Прием заявок начнется утром 11 января и продлится почти месяц. Аукцион пройдет 21 февраля в департаменте градостроительства на Галктионовской, 132.
Последние комментарии
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Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно