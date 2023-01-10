В Самаре осудили двух организаторов наркопритона

В Самаре суд вынес приговор двоим местным жителям, содержавшим наркопритон. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С ноября 2021 г. по март 2022 г. хозяева квартиры неоднократно разрешали другим людям производить и употреблять наркотики в них дома.

В итоге суд назначил обвиняемым по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.