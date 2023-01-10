Самарчанка получила пять лет колонии за разбой в магазине

В Самаре вынесли приговор женщине, которую обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
6 марта 2022 г., в 22:20, самарчанка напала на сотрудника магазина. Она ударила жертву канцелярским ножом в шею и угрожала, что встретит после работы и убьет. Также злоумышленница похитила продукты на 3,5 тыс. рублей. Сотрудника магазина спасла от травм толстовка, в которую пришелся удар ножа.
Ранее самарчанка уже была судима за аналогичные преступления и находилась на испытательном сроке.
Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.