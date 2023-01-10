Самарчанка получила пять лет колонии за разбой в магазине

В Самаре вынесли приговор женщине, которую обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

6 марта 2022 г., в 22:20, самарчанка напала на сотрудника магазина. Она ударила жертву канцелярским ножом в шею и угрожала, что встретит после работы и убьет. Также злоумышленница похитила продукты на 3,5 тыс. рублей. Сотрудника магазина спасла от травм толстовка, в которую пришелся удар ножа.

Ранее самарчанка уже была судима за аналогичные преступления и находилась на испытательном сроке.

Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.