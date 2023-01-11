Три самарских застройщика вошли в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год

Единый ресурс застройщиков опубликовал предварительный топ строительных компаний по объему ввода жилья за 2022 год в РФ. Три самарские компании вошли в сотню наиболее продуктивных. Всего в рейтинге представлено 1345 застройщиков.

ГК "Новый Дон" оказалась наиболее успешным самарским застройщиком по итогам прошлого года и заняла 59 позицию в общероссийском предварительном рейтинге. Объем введенного жилья по итогам 2022 года — 92,3 тыс. кв метров. За год ГК поднялась в рейтинге на 46 позиций.

На 66-м месте, поднявшись за год на 102 позиции, в топе оказалась ДК "Древо" с 87,45 тыс. кв метров введенного в 2022 году жилья.

Третий самарский застройщик, которому за год удалось подняться на 1145 позиций и занять 90-е место в топе-100 РФ — корпорация "Кошелев". Объем введенного жилья за прошлый год — 67,19 тыс. кв метров.

В пятерке лидеров топа — московский "ПИК" (2, 13 млн кв метров введенного в 2022 г. жилья), питерский холдинг Setl Group (888 тыс. кв метров), ГК "Самолет" из Москвы (609 тыс. кв метров), группа "Эталон" из Санкт-Петербурга (598,5 тыс. кв метров) и ГК "ЮгСтройИнвест" из Ставропольского края (570 тыс. кв метров).