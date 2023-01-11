16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три самарских застройщика вошли в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год Самарский ДГС планирует оформить землю под "умную" спортплощадку В марте 2023 года в Самаре начнут строить дом-интернат для престарелых и инвалидов Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль" У стадиона "Солидарность Арена" появятся два новых микрорайона

Строительство Строительство и недвижимость

Три самарских застройщика вошли в топ-100 РФ по объему ввода жилья за 2022 год

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Единый ресурс застройщиков опубликовал предварительный топ строительных компаний по объему ввода жилья за 2022 год в РФ. Три самарские компании вошли в сотню наиболее продуктивных. Всего в рейтинге представлено 1345 застройщиков.

ГК "Новый Дон" оказалась наиболее успешным самарским застройщиком по итогам прошлого года и заняла 59 позицию в общероссийском предварительном рейтинге. Объем введенного жилья по итогам 2022 года — 92,3 тыс. кв метров. За год ГК поднялась в рейтинге на 46 позиций.

На 66-м месте, поднявшись за год на 102 позиции, в топе оказалась ДК "Древо" с 87,45 тыс. кв метров введенного в 2022 году жилья.

Третий самарский застройщик, которому за год удалось подняться на 1145 позиций и занять 90-е место в топе-100 РФ — корпорация "Кошелев". Объем введенного жилья за прошлый год — 67,19 тыс. кв метров.

В пятерке лидеров топа — московский "ПИК" (2, 13 млн кв метров введенного в 2022 г. жилья), питерский холдинг Setl Group (888 тыс. кв метров), ГК "Самолет" из Москвы (609 тыс. кв метров), группа "Эталон" из Санкт-Петербурга (598,5 тыс. кв метров) и ГК "ЮгСтройИнвест" из Ставропольского края (570 тыс. кв метров).

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5