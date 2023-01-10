Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья и социальных объектов

Населенные пункты Самарской области меняются на глазах. На месте пустырей устремляются в небо высотные здания современных жилых комплексов. Во дворах строятся спортивные и игровые площадки. Открываются поликлиники, детские сады, школы, торговые центры. Эта работа координируется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Завершается третий этап

В 2022 году согласно плану регион должен ввести в эксплуатацию 1 млн 876 тыс. квадратных метров жилья. За 11 месяцев плановый показатель исполнен более чем на 88%. Фактический ввод составляет 1 млн 573 тысячи квадратных метра. Наиболее высокие темпы по вводу жилья показали Красноярский, Ставропольский, Волжский, Сергиевский районы, а также Чапаевск и Сызрань.

Приоритетным направлением в работе правительства региона остается обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и решение проблем обманутых дольщиков. Все эти вопросы находятся на контроле губернатора Дмитрия Азарова. Для детей-сирот в этом году купят 867 квартир. На данный момент приобретено более 700 жилых помещений.

Продолжается реализация государственной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года". Начиная с 2019 года расселено около 9 тыс. человек из аварийного жилья общей площадью 150 тыс. 600 квадратных метров. Уходящий год стал завершающим для третьего этапа мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. В рамках третьего этапа планируется расселить более 4,5 тысячи граждан.

На сегодня фактически расселено 3 тыс. 300 граждан, что составляет 75,5% от планового показателя.

По четвертому этапу мероприятий, запланированных на 2022–2023 годы, планируется расселить более 3 тыс. 700 граждан. Фактически расселено 732 человека, что составляет 28% от планового показателя. Четвертый этап программы завершится 30 декабря 2023 года.

Чтобы досрочно завершить расселение людей по пятому этапу, сейчас идет заключение контрактов. На данный момент расселен 161 человек. Пятый этап планируется завершить к 30 декабря 2024 года.

Расселение людей полностью завершено в Жигулевске, муниципальных районах Алексеевский, Пестравский, Шигонский, Кинельский, Клявлинский, Нефтегорский, Ставропольский и Красноармейский.

Решаются проблемы обманутых дольщиков. В нынешнем году из реестра проблемных планируют исключить 30 объектов. Уже исключено 19 домов и восстановлены права порядка 700 гражданин, которые являлись участниками долевого строительства. До конца года планируется достроить и исключить из реестра проблемных объектов еще 11 домов.

Новые социальные объекты

Не снижается активность в области строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В Нефтегорске завершается реконструкция административного здания центральной больницы. Проектом предусмотрено соединить его на уровне второго этажа со зданием поликлиники. Это позволит расположить весь медицинский комплекс в одном месте.

В больнице будут вести прием узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика. На первом этаже расположится детское отделение. Второй этаж отведен под отделение женской консультации. Третий этаж займет стоматологическое отделение.

Здание будет обустроено всем необходимым для маломобильных людей. Строительная готовность объекта приближается к финишной прямой. Заменена кровля, здание подключено к постоянной схеме энергоснабжения, проведено водоснабжение, установлена система водоотведения и отопительная система. Произведен монтаж лифтов. Закончены работы по благоустройству территории. Больница будет оснащена современным оборудованием.

Завершается строительство корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Оно началось в августе прошлого года. Здание переменной этажности, рассчитанное на сто пациентов, будет пристроено к уже существующей больнице. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Следующая станция — "Театральная"

Масштабный проект по строительству новой станции метрополитена — знаковый для региона. Стройка идет с опережением графика, рабочие трудятся невзирая на погодные условия. Завершаются работы по переносу инженерных коммуникаций. Близок к завершению монтаж системы дополнительного крепления ограждающих конструкций стартового котлована и разработка самого стартового котлована. В дальнейшем его передадут под монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Котлован протянется на 90 метров вдоль улицы Галактионовской от корпуса СамГТУ в сторону Красноармейской. Он позволит смонтировать тоннелепроходческий комплекс. Выходы из метро планируют обустроить в районе пересечения улиц Галактионовской и Рабочей, а также на Галактионовской ближе к гостинице "Лотте".

Параллельно ведутся работы по расселению граждан, чьи жилые помещения попали в зону строительства станции "Театральная". С этой целью в администрации Ленинского района организован ежедневный прием граждан. Кроме этого, любой житель, столкнувшийся с изъятием, может обратиться в министерство строительства Самарской области для получения необходимых разъяснений.

Предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки собственников изымаемого жилья. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Все свое

Регион имеет развитую сырьевую и производственную базу для строительной индустрии. За последние годы на многих предприятиях по производству строительных материалов проведено техническое перевооружение и модернизация, открыты новые предприятия. Реализуются инвестиционные проекты по производству сухих бетонных смесей, железобетонных изделий, кирпичной продукции и переработке битумных отходов.

Чтобы не допустить спада объемов строительства, министерство ведет активную работу по импортозамещению. Наращиваются темпы поставок востребованных отраслевых товаров из Белоруссии и Ирана.

По причине прекращения поставок из стран Европейского союза производители перестроили работу на выпуск собственных строительных материалов. Налажены поставки сырья из Казахстана, Узбекистана, Урала. Прорабатывается вопрос закупки альтернативных сырьевых составляющих из Китайской Народной Республики, а также экспорт в такие страны, как Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия.

Для сохранения экспорта продукции самарские производители провели переговоры с внешнеторговыми контрагентами о целях и планах дальнейшей коммерческой деятельности. Достигнуты договоренности по продолжению контрактов и развитию партнерских отношений. К работе в новых условиях рыночных отношений привлечены банки, не имеющие ограничений на проведение взаиморасчетов с иностранными контрагентами. Иностранные партнеры открыли новые расчетные счета в банках, не имеющих ограничений на проведение взаиморасчетов с Российской Федерацией.

Антикризисные меры

Специалисты регионального министерства строительства проводят мониторинг деятельности производителей строительных материалов. С конца февраля 2022 года предприятия региона сообщали только о приостановке поставок отдельных номенклатурных позиций сырья, материалов и комплектующих. На увеличение себестоимости продукции повлияли логистические затраты и тарифы на энергоносители. Чтобы не допустить роста цен на строительные материалы, в марте прошло совещание с производителями под председательством первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По его итогам выработаны рекомендации по установлению моратория на рост стоимости строительных материалов.

Проводятся совещания с производителями строительных материалов на уровне губернатора, первого вице-губернатора и министра строительства Самарской области для выработки предложений по мерам государственной поддержки строительной отрасли. Предприятиями совместно с министерством активно ведутся работы по импортозамещению.

Строительный рынок остается стабильным

Николай Плаксин, министр строительства Самарской области: — Министерство ежедневно проводит мониторинг цен строительных материалов. На регулярной основе ведется работа с подрядными организациями, производителями и поставщиками строительных ресурсов по заключению прямых контрактов и поиску решений по установлению моратория на повышение цен. В настоящее время ситуация на строительном рынке остается стабильной, организации строительного комплекса работают в штатном режиме.

ЖК "Московский" — отличное место для жизни